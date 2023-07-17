Sıcak havalar ülkeyi terk etmiyor: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgasının, çarşamba gününden itibaren tüm yurtta hissedileceğini duyurdu.

Meteoroloji, vatandaşları 11:00-16:00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C):

Ankara: 32-36

İstanbul: 32-35

İzmir: 37-38

Edirne: 38-41

Çanakkale: 34-40

Muğla:39-41

Adana: 35-37

Antalya: 39-41

Kayseri:31-34

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."