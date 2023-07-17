Durdurulan araçtan valiz valiz uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te polis ekiplerinin durduğunu bir aracın içerisinde bulunan valizlerden uyuşturucu çıktı. Ekipler yaptığı aramalarda 5 valiz ve 1 büyük poşet içerisinde gizlenmiş 83 kilo 700 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 2 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Durdurulan araçtan valiz valiz uyuşturucu çıktı

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir aracı durdu. Araçta arama yapan ekipler, 5 valiz ve bir büyük poşet içerisine gizlenmiş, 83 kilo 700 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 2 bin 780 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta 2 adet hassas terazi de bulan ekipler, aracın bagajında ise 8 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 295 adet fişek de ele geçirdi.

İsmi açıklanmayan şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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