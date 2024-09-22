Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Maden Kazası İçin Taziye Mesajı

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu 53 madenci hayatını kaybetti. Meydan gelen patlama nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı, maden kazasındaki can kayıplarından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Maden Kazası İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran’ın Güney Horasan eyaletinin Tabas şehrinde meydana gelen maden kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İran’ın Güney Horasan eyaletinin Tabas şehrinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bir kısmının da göçükte mahsur kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz."

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Kaynak: ANKA

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