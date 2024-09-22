Motosiklet Rampa Çıkarken Devrilip Şarampole Uçtu! Ölü ve Yaralılar Var

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Bahadır Mahallesi’nden Bahçeli Mahallesi'ne seyir halinde olan Yaşar Mutlu (47) yönetimindeki sepetli motosiklet, rampayı çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Şarampole uçan motosiklette bulunan Ali Baştürk (65) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Meryem Baştürk (63) ve motosiklet sürücüsü Yaşar Mutlu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Ali Baştürk'ün 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA