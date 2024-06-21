Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyarız

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyarız

Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz" denildi.

Ermenistan, Filistin'i resmen tanıdıErmenistan, Filistin'i resmen tanıdıDünya

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı Filistin Ermenistan
DEM Parti eş genel başkanlarından yangın açıklaması: Müdahalede geç kalındı DEM Parti eş genel başkanlarından yangın açıklaması
İstanbul'un barajlarında son durum: Gerileme sürüyor! İstanbul'un barajlarında son durum
Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
İslam Memiş 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi İslam Memiş: Kuyumcularda kuyruk oluşacak
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor