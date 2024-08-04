Bakan Fidan, Mısır'da Türk Kızılay'ı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Mısır'da Türk Kızılay’ını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Fidan, Türk Kızılay’ı çalışanları ile tek tek tokalaştı.

Bakan Fidan, Mısır'da Türk Kızılay'ı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanında Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılanmasının ardından Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmişti. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Fidan daha sonra Mısır'da Türk Kızılay çalışanlarını ziyaret etti.

Kızılay çalışanları ile tek tek tokalaşan Bakan Fidan, daha sonra çalışanlardan sınırdaki ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bakan Fidan, Mısır'daki temasları çerçevesinde Mısır'da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdellaty, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’nin Türkiye’yi ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını ele alacak, YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20’ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durumu değerlendirecek. Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacak olan iki bakan; enerji, sağlık, turizm, savunma sanayi alanında uzun vadeli iş birliği imkanlarını görüşecek.

Hakan Fidan'dan Refah Sınır Kapısı'nda Gazze ÇağrısıHakan Fidan'dan Refah Sınır Kapısı'nda Gazze ÇağrısıSiyaset

Kaynak: İHA

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