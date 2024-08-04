Devlet Korumasındaki Çocuklar Polonya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Devlet korumasındaki çocuklar, Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, 9-12 Ağustos'ta Polonya’da düzenlenecek 2024 Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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Devlet Korumasındaki Çocuklar Polonya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, 32 ülkenin katılacağı 2024 Bakım Evinde kalan Çocuklar Dünya Kupası Polonya'da düzenlenecek. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı temsil edecek.

Dünya Kupası'nda 2014'te 13'üncü, 2015'te 6'ncı olan, "Dünyanın En Neşeli ve Eğlenceli Takımı" ödülünü de kazanan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı'nda, çevre illerdeki çocuk evlerinde kalan çocuklar da yer alıyor.

Çocuk Evleri Futbol Takımı'nın sponsorluğunu Türk Hava Yolları üstlendi.

Kaynak: ANKA

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