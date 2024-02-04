Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD-İran yorumu: Durum iyi değil

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran'ın kontrollü çatışmasına ilişkin "ABD ateşle oynuyor. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD-İran yorumu: Durum iyi değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran'ın "kontrollü" çatışmasına ilişkin "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Fidan, ABD'nin İran destekli gruplara düzenlediği saldırılara yönelik soruya ilişkin, ABD'nin "ateşle oynadığını" vurgulayarak, "Ateşle oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak bölgesel ortaklarla ve ABD ile sürekli görüşüldüğünü dile getiren Fidan, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz." şeklinde konuştu.

'İSRAİL GÜVENLİK PEŞİNDE DEĞİL'

Fidan, dünya kamuoyunda İsrail'in güvenliği konusunun sürekli gündeme getirildiğinin altını çizdi.

İsrail'in, dünya kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçtiği zaman kendini güvende hissedeceğini belirten bakan Fidan, "İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün zaten İsrail güvende olacak" dedi.

Fidan, bölge ülkeleri olarak sorumluk almaya hazır olduklarını defaatle ilettiklerini anımsatarak, "İki devletli çözümü gündeme getirirken bu sefer farklı olarak, metodolojik olarak da garantörlük mekanizmasını öne sürmemizin arkasında bu yatıyordu." diye konuştu.

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