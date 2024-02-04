Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen başkan Yeşilyurt'ta yeniden aday gösterilmedi

AKP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik Malatya belediye başkan adaylarını açıkladı. 2020 yılında Gri pasaport ile insan kaçakçılığı yapılmasıyla gündem olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tekrar aday gösterilmedi.

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin, 2020 yılında ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için Almanya’ya gönderdiği 43 kişinin geri dönmediği ortaya çıkmıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Aday gösterilmeyen AKP’li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gözümün nuru, Sevdam Yeşilyurt’a 6 yıl boyunca hizmet etme şansımı sağlayan en başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı olmak üzere; bize teveccüh gösteren aziz hemşerilerimize, inanan, her zorlukta yanımda olan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Alnımızın AK’ıyla, sadece hizmet vermeye odaklanarak rekor projeler ve çalışmalarla başarı hikayesi yazdık. Üstelik bunu hırs ve çıkar beklentilerini her şeyin üstünde tutanlara karşı, şehrimizi kendisine tam bağımlı kılmaya çalışanlara karşı, kaostan beslenerek mutlak kalıcılık sağlamaya çalışanlara karşı, dezenformasyon yapanlara karşı yaptık.

*Bu duruşumuzdan asla taviz vermeden yine davamız için, partimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediye Başkanı Adayı İlhan Geçit hocamıza da desteğimiz tamdır. Durmayacağız, duraklamayacağız, davamız belli, sadakatimiz daim…"

GRİ PASAPORTLA ONLARCA KİŞİ YURTDIŞINA GÖNDERİLDİ

Malatya'da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği arasında imzalanan protokolle gri pasaport (hizmet pasaportu) yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki bağlantısı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla sekiz yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmada tutuklu eski Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı'nın tahliye edilmesiyle davada tutuklu sanık kalmamıştı.

'YÖNETMENLİĞİNE UYGUN’ DEDİĞİ KONUTLAR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından, 2020 yılında temeli atılan 136 daire, 7 blok, 6 dükkândan oluşan ‘Yeşil Töpsöğüt Konutları’ depremden yaklaşık 8 ay önce teslim edilmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan konutlar, oturulamaz hale geldi.

Yeşil Topsöğüt Konutları' sitesinde projeyle ilgili Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar, projenin ‘deprem yönetmeliğine’ uygun olduğunu vurgulayarak, “Güzel ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. 'Durmak Yok Yola Devam' şiarıyla, hizmet üreten belediyecilik anlayışıyla ilçemize, ata toprağımıza canla başla katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. 320 binin üzerinde nüfusuyla dinamik bir güç olan ilçemiz hızlı bir şekilde değişim göstermektedir” demişti.

EŞİNİ İSTİSNAİ KADRODAN MEMUR YAPTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar’ın ‘istisnai kadro’ ile memur yapıldığı ortaya çıkmıştı. Çınar’ın eşi Semra Çınar, istisnai kadrodan önce Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’ne, sonrasında ise Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü'nde münhal bulunan 9. Dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) olarak atanmıştı.

KENDİ ŞİRKETİNİN BETONUNU SATMIŞTI

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan Top Söğüt Villaları'nda kullanılan gaz betonun ve park inşaat alanında kullanılan betonun AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın aile şirketi Çınar Beton tarafından temin edildiği de ortaya çıkmıştı. Olayın ortaya çıkması sonranda AKP’li Çınar, “Belirtmekte fayda var ki aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır” diyerek kendini savunmuştu.

YAPAY ZEKAYLA SAHTE KARAR ÇIKARTILARAK ARSA SATILDI

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, yapay zekayla sahte belediye meclisi kararı oluşturularak belediye arsalarının satıldığı ortaya çıkmıştı. Belediyenin Emlak Müdürlüğü biriminde yapay zeka teknolojisiyle sahte belediye meclisi kararı oluşturularak satışa çıkartılan arsa sayısının artırıldığı, sahte encümen kararı ile 10 arsanın satışının yapıldığı, arsaları alanların ise üçüncü kişilere devredilmişti. Usulsüz satışın ortaya çıkması üzerine Emlak ve İstimlak Müdürü M.Z.'nin de aralarında yer aldığı 4 görevlinin açığa alındığı, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu, idari soruşturma için müfettiş görevlendirildiği öğrenilmişti.