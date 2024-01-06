Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

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Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

Görüşmenin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Blinken ile görüşmei bekleniyor.

BLINKEN’DEN BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA

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