Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'ye gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin toplantısına katılmak üzere AB'ye gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Filistin toplantısı için ABD'ye gitti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fidan'ın BM Güvenlik Konseyinin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacağı belirtildi.
Bakan Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.