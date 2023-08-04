Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yaşamını yitirdi!
Hakkari'de diş ağrısı şikayetiyle iki hafta önce hastaneye başvuran 24 yaşındaki Şilan Temel yaşamını yitirdi.
Hakkari'de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin tümörü teşhisi konulan 24 yaşındaki Şilan Temel, yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İki haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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