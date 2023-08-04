Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yaşamını yitirdi!

Hakkari'de diş ağrısı şikayetiyle iki hafta önce hastaneye başvuran 24 yaşındaki Şilan Temel yaşamını yitirdi.

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Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yaşamını yitirdi!

Hakkari'de diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin tümörü teşhisi konulan 24 yaşındaki Şilan Temel, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şilan Temel, 2 hafta önce diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Temel'in beyninde tümör olduğu belirlendi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İki haftada 2 defa ameliyat olan Şilan Temel (24), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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