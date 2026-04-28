Direnişçi Madenciler Bakanlık Yetkilileri İle Görüşüyor

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, iki işçi ve avukattan oluşan madenci heyeti ile İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı yetkilileri ve emniyet görevlileri ile görüşme gerçekleştiriyor.

MADEN SAHİBİ DE GÖRÜŞMEDE

Görüşmede Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız da yer alıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yapılan görüşmeyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından da açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır Saat 16:00’da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SAAT 18.00'E EYLEM ÇAĞRISI

İşçi heyeti ile İçişleri Bakanlığı arasında gerçekleşen toplantıdan çıkacak sonuç beklenirken, madencilerin ilan ettiği eylem takvimi de işliyor. Madenciler, bugün saat 18.00'de Yıldızlar SSS Holding önünde toplanma çağrısında bulunmuştu.

EYLEM ÇAĞRISI İPTAL EDİLDİ

Bağımsız Maden-İş'in sosyal medya hesabından "Önemli Çağrı" başlığıyla yapılan açıklamada, saat 18.00'de yapılması planlanan eylemin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yıldızlar SSS holding önünde gerçekleştireceğimiz eylem çağrımız iptal edilmiştir.

Tüm halkımızdan özür diliyor ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek saat 19:00'da Kurtuluş parkında gerçekleştireceğimiz açıklamamıza çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ ÇAĞRI



Tüm halkımızdan özür diliyor ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek saat 19:00'da Kurtuluş parkında gerçekleştireceğimiz açıklamamıza çağırıyoruz. pic.twitter.com/mCwcNUOCz3 — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 28, 2026

Kaynak: ANKA