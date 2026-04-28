Alman Turistin İstanbul'daki Sır Ölümünü Çözecek Görüntü Cep Telefonundan Çıktı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve kaldığı otel odasında cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Başak Schlosser ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekiplerin ölümü şüpheli bulması üzerine soruşturma başlatılırken, Schlosser'in cep telefonu ailesinin yardımıyla açıldı. Cep telefonunda intihar girişimine ait görüntüler bulunduğu iddia edildi.

Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser, tatil için 20 Nisan günü İstanbul’a geldi. Alman vatandaşı olan Schlosser, İstanbul’un Fatih ilçesi Kumkapı’daki bir otelde konaklamaya başladı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İddialara göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele bir erkek arkadaşıyla birlikte geldi. Aynı odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek arkadaşı daha sonra otelden ayrıldı.

Bir gün sonra Schlosser’dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını asılı halde buldu.

5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kadının odada çarşafla asılı halde olduğunu tespit etti.

Durum savcılığa bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölüm üzerine yürütülen soruşturma kapsamında otel çalışanları ve otele gelen erkek arkadaşı dahil toplam 5 kişinin ifadesi alındı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı.

9 SAATLİK KAYIP GÖRÜNTÜ SIRRI

Otelin incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 9 saatlik bir kesintinin olduğu tespit edildi. Görüntüyle ilgili iki iddia ortaya çıktı.

İlk iddiaya göre otel görevlileri, genç kızı asılı bulunca erkek arkadaşının kaydını yapmadıkları için korkup görüntüleri sildi. Bir diğer iddiaya göre ise 9 saatlik bir elektrik kesintisi yaşandı. Bunun üzerine polis ekipleri, BEDAŞ’a yazı yazarak o bölgede 9 saatlik elektrik kesintisi olup olmadığını sordu.

TELEFONDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER ÖLÜMÜ AYDINLATACAK

Fatih Asayiş Büro ekipleri, tüm bu iddiaların ardından soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmada genç kadının cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Telefonun şifresi, cenazeyi almaya gelen ailesinin yardımıyla açıldı.

Şifresi çözülen telefonda, genç kadının olaydan hemen önce intihar girişimini kayda aldığı videolar olduğu görüldü. Ayrıca telefonda intihar edeceğine dair video kayıtlarının da bulunduğu tespit edildi. Tüm kayıtlar savcılık tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Habertürk

