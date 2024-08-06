Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Kurtarılamadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan Şaban Gürsoy (42), hayatını kaybetti.

Çorlu’da beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy, yönetimindeki 59 SY 20 hafif ticari araçla seyir halindeyken Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde fenalaştı. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak dururken, lastiği de patladı. Aracın yanına giden vatandaşlar sürücüyü hareketsiz halde görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürsoy, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gürsoy’un cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA