Dini Eğitim Kurumunda Şiddete Soruşturma
Ankara'da dini eğitim verilen kurumda çocuklara şiddet uygulanmasına ilişkin videolar sosyal medyada gündem olurken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık söz konusu görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların darp edildiği iddiasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir eğitmenin çocuklara tokat attığı görülürken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.
Video ve haberler üzerine resen soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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