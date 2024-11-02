Dini Eğitim Kurumunda Şiddete Soruşturma

Ankara'da dini eğitim verilen kurumda çocuklara şiddet uygulanmasına ilişkin videolar sosyal medyada gündem olurken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık söz konusu görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Dini Eğitim Kurumunda Şiddete Soruşturma

Ankara'nın Sincan ilçesinde, dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların darp edildiği iddiasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir eğitmenin çocuklara tokat attığı görülürken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

Video ve haberler üzerine resen soruşturma sürüyor.

İki Öğretmene ÇEDES Soruşturması Açılmıştı: Laiklik Meclisi'nden Mersin Eğitim Müdürlerine Suç Duyurusuİki Öğretmene ÇEDES Soruşturması Açılmıştı: Laiklik Meclisi'nden Mersin Eğitim Müdürlerine Suç DuyurusuGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Sincan
Son Güncelleme:
İsmailağa Camii Önünde Ateş Açılmıştı! Şüpheli Yakalandı, İşte Üstünden Çıkanlar... Şüpheli Yakalandı, İşte Üstünden Çıkanlar...
Kuş Gribi Salgını Geri mi Dönüyor? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Korkutan Açıklama... O Kentte Vaka Tespit Edildi Bakanlıktan Korkutan Açıklama... O İlde Vaka Tespit Edildi
Tarihte Peygamber Ekmeği Olarak Geçiyor: Bir Tek Ölüme Çaresi Bulunmuyor Tarihte Peygamber Ekmeği Olarak Geçiyor: Bir Tek Ölüme Çaresi Bulunmuyor
Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı