Dini Eğitim Kurumunda Şiddete Soruşturma

Ankara'nın Sincan ilçesinde, dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların darp edildiği iddiasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir eğitmenin çocuklara tokat attığı görülürken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

Video ve haberler üzerine resen soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA