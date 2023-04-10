Dina’nın ölümündeki şüpheli Dursun A. en sonunda tutuklandı

17 yaşındaki Dina’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, üç kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin üç kez serbest bıraktığı Dursun A., 4’üncü kez gözaltına alınmıştı. Dursun A. sonunda sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

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Dina’nın ölümündeki şüpheli Dursun A. en sonunda tutuklandı

GERÇEK GÜNDEM

Gabon uyruklu, 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun cesedi 26 Mart’ta Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde bulunmuştu.

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Kısa adı Dina olan üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgisi olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5’i savcılık ifadesinin ardından 3’ü ise Sulh Ceza Mahkemesi’nden adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANDI

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, sosyal medya hesabından “Nihayetinde 4. Seferinde D.A. tutuklandı!” diye duyurdu.

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