Dilan Polat'ın Tahliye Talebine Ret

Birçok suçlamadan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme kuvvetli suç delillerinin bulunduğunu, atılı suçun cezasının alt ve üst sınırını ve adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağını belirtti.

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Dilan Polat'ın Tahliye Talebine Ret

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından dolayı Kasım 2023'ten beri cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ardından avukatları, 19 Temmuz'da aralarında Aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5 kişinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bağladı. Mahkeme Dilan Polat hakkında tutukluluğuna devam kararı verdi.

Mahkeme kararın gerekçesinde; kuvvetli suç delillerinin bulunduğunu, atılı suçun cezasının alt ve üst sınırını ve adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağını belirtti.

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