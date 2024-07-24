Erdoğan'ın 'Tahsilat' Tehdidine Özgür Özel'den Sert Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adalar İlçe Başkanlığı ve Adalar Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tahsilat başlıyor' tehdidine "Bunlar ucuz oyunlar, bu sefer mali darbe yapmaya çalışıyor" diye yanıt verdi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ellerinden aldığımız tüm belediyeler hiç borç ödememiş. Millet bu zihniyetten bıktığı için bize oy verdi. Hangi AK Partili belediye bu zamana kadar borcunu ödemiş.

Bunlar ucuz oyunlar. Biz iktidara gelmeyelim diye belediyelerimizi iş yapamaz hale getirmeye çalışıyor. 2019’da YSK eliyle İmamoğlu’na ‘Adli Darbe’ yaptılar. Demokrasi tokadı yediler. Bu sefer SGK borçları üzerinden ‘Mali Darbe’ yapıp belediyeyi çalışamaz hale getirirlerse demokrasi tokadı yerler. Çöpleri kendi ellerimizle toplar yine de onun şantajına boyun eğmeyiz."

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Sarayda oturanların elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz. Demokrasi lütuf ile verilmez. Demokrasi kararlı mücadele ile olur” sözlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini üstüme alınmıyorum. Türkiye'nin kutuplaşmasından birinci parti sorumludur. 31 Mart'ta ben birinci parti oldum, bu nedenle ben adım attım. Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok çalıştık ama olmadı. Erdoğan gibi birinci parti olup ikinci parti olanların elini sıkmayanlardan olmadık."