Dilan Polat soruşturmasının eski savcısı Kökçü'nün görev yerinin değişmesi için 'hashtag çalışması'

Sosyal medya fenomenlerine "kara para aklama" soruşturmasını yürüten ve mesleği bırakan savcı Gökalp Kökçü'nün görev yerinin değiştirilmesi için sosyal medyada "hashtag çalışması" yapıldığı ortaya çıktı.

KRT TV'den Can Bursalı'nın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 21 Aralık 2023'teki kararnamesiyle İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki görevinden alınarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevlendirilen savcı Gökalp Kökçü'yle ilgili yürütülen soruşturmaya "hashtag çalışması" da girdi.

Dilan ve Engin Polat ile sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para soruşturması gibi dosyaları yürütürken görev yeri değiştirilen Kökçü'yle ilgili kamuoyunda "sürgün" tartışması çıktı.

21 Aralık'taki görev yeri değişikliğinden hemen sonra, 26 Aralık'ta X platformu üzerinden yapılan hashtag çalışmasında, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci hedef alındı.

Yapılan paylaşımların yaygınlaştırıldığı çok takipçili hesapların ortak özelliği ise yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapıyor olması. Yasa dışı bahis soruşturması yürütürken görevden alınan Kökçü'nün atama kararından sonra yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan sosyal medya hesaplarından hashtag çalışması yapılması da dikkati çekti.

Hashtag çalışmasında kullanılan 34 hesabın paylaştığı bahis sitelerinin ise 'bahis baronu' olarak bilinen İlker Zorlu'ya ait olduğu öğrenildi. İlker Zorlu grubu olarak bilinen suç örgütü, çok sayıda bahis sitesini yönetiyor.

26 Aralık'ta yapılan hashtag çalışmasında '#gokalpkocu' etiketi Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi. Akşam saatlerinde yapılan çalışmadan sonra, yapılan bütün paylaşımlar 27 Aralık tarihinde gece yarısından sonra silindi.