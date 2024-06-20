Dikkat: O plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli Kaymakamlığı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı plajları açıkladı.

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Dikkat: O plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

BU PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAK

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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