Ambulansta başlayıp hastanede biten ihmaller zinciri: 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Zonguldak’ta ambulansta başlayıp hastanede devam eden skandallar zinciri 3 aylık bir bebeğin hayatına mal oldu.

Zonguldak Merkez Karaelmas Mahallesi Alsancak Sokak’ta ikamet eden Alihan ve Belma Koçaklı çifti, önceki gün sabah saatlerinde üç aylık kızları Zeynep İkra’nın yüzünde morluk olduğunu fark edince hemen 112’yi aradı.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre; yaklaşık 40 dakika verilen adresi bulamayan ambulansın sirenleri çalmadığı için bir alt sokaktan geçtiğini anlayamadıklarını ifade eden baba Alihan Koçaklı ambulans geldiğinde ise kızının hala hayatta olduğunu ve kustuğunu söyledi.

AMBULANS YOLDA KALDI

Dede Durmuş Koçaklı ise ambulansı sabah 7.30 gibi aradıklarını, yaklaşık 40 dakika sonra geldiğini belirterek, “Ambulans siren olmadığı için bir alt sokaktan birkaç kez geçmiş. Ses duymadığımız için fark edemedik. Hemen müdahale edip hastaneye sevk ettiler. Bir akrabamız ambulansla giderken biz de araçlarımızla peşinden takip ettik" dedi.

Şehir merkezinde bir anda ambulansın durduğunu fark ettiklerini ifade eden Koçaklı şöyle devam etti: "Şoföre ‘neden durdun’ dediğimizde ‘mazot bitti diğer ambulansı bekliyorum’ dedi. ‘Ambulansın mazotu biter mi?’ diye sorduğumuzda ise “ben ne yapabilirim” diye cevap verdi. Yaklaşık 20-25 dakika diğer ambulansın gelmesini bekledik. ‘Çocuğu bizim arabaya verin’ dediğimizde ‘veremeyiz cihaza bağlı müdahale ediyoruz’ yanıtı verdiler. Bu arada ambulansın kapısını açıp hemşireye sorduğumuzda ‘nabzı 24 çocuğun durumu stabil’ dedi. 25 dakika sonra diğer ambulans geldi. Bu ambulansla torunum Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi."

HASTANE PERSONELİ BİRİNİ ARAYIP OKSİJEN TÜPÜ İSTEDİ

Hastaneye gittiklerinde torununun hala yaşadığını ifade eden Dede Durmuş Koçaklı, konuşmalar arasında hastanede oksijen tüpü olmadığını duyduğunu söyledi:

"Hastaneye geldiğimizde 112 personeli ‘çocuk kusuyor telaş etmeyin’ dedi. Yani torunum hastaneye geldiğimizde halen yaşıyordu. Hastane personeli telefonla başka birini arayarak oksijen tüpü istedi. Koskoca kadın doğum ve çocuk hastanesinde oksijen tüpü olmadığını söylediler. Telefonla istedikleri yerde de tüp olmadığını söylediler. Yaklaşık 1,5 saat uzman doktor eşliğinde müdahale edildikten sonra bebeğimizi kaybettiğimizi söylediler. Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Vakaya giden bir ambulansın mazotu nasıl biter? Koskoca çocuk hastanesinde oksijen tüpü nasıl olmaz? İhmaller yüzünden evladımızı kaybettik sonuna kadar sorumluların peşini bırakmayacağız.”