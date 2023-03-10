Didim Cemevi, depremzedeler için harekete geçti

6 Şubat'ta 11 kentte yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Didim Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi de depremzedeler için harekete geçen kurumlardan biri. Depremzedelere günde 3 çeşit sıcak yemek veriliyor. Yaklaşık 300 çocuğun sağlık taraması yapıldı.

Cemevinden yapılan açıklamada, faaliyetler şöyle sıralandı:

"Cemevinin fiziki koşulları depreme göre düzenlenmiş gıdadan giyinmeye ve barınmaya kadar büyük bir planlama içine girilerek gelecek depremzede vatandaşlarımızın acısını bir nebzede olsun hafifletmek adına bu çaba gösterilmiştir. İlk etapta gelen gıda ve giyim, ilaç, hijyenik malzeme vb. bölgeye intikali için mevcut yönetim ve gönüllülerle birlikte koliler hazırlanmış nakliye sorunu giderilmiş ve toplanan malzemeler güvenli bir şekilde depremzede vatandaşlara ulaştırılmıştır. Toplamda irili ufaklı kamyon, otobüs, yolcu ve özel araç olmak üzere 25 üzerinde araç ile deprem bölgesine bu yardımlar intikal ettirilmiştir.

Bununla da yetinilmemiş Cemevi bünyesinde depremzede vatandaşlarımızın barınma sorununa el atılmış. Eldeki ve hayırsever işletmeci otel veya ev sahibi olmak üzere insanlarımızın otel, pansiyon, apart ve evlerine gelen insanlarımız yerleştirilmiştir.

Cemevi bünyesinde yine gönüllü vatandaşlarımızın da katkılarıyla Didim’e Cemevine gelen tüm depremzede vatandaşlarımızın her türlü giyinme, gıda ihtiyaçları için stantlar açılmış ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımız ayrım gözetilmeksizin eldeki tüm imkanlar seferber edilerek temini yoluna gidilmiştir. Toplamda 12 binin üzerinde depremzede vatandaşlarımızın gıda ve giyim ihtiyaçları yerinden halledilmiştir.

Bununla da yetinilmemiş gelen insanlarımızın Alevilik inancında ‘’Lokma paylaşılır’’ misali bir yıl süreyle günde üç çeşit sıcak yemek çıkarma kararı alıp hemen devreye sokmuş ve günde bine yakın insanımızı sıcak yemekle buluşturmuştur. Engelliler unutulmamış her türlü sorunları için ev ev kapı kapı gezilerek tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçları karşılanmıştır. Yaşlı insanlarımızın tedavisiyle ilgilenilmiş doktor ve ilaç sorunlarına çözüm üretilmiştir. Ayrıca gelen çocuklarımıza psikolojik destek de düşünülüp onlara Cemevi bahçesinde çeşitli etkinliklerle bu tramvayı unutmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

Öğrencilerimiz ile ilgili planlama yapılarak bu öğrencilerimizin okulları ile buluşması sağlanmaya çalışılmış özellikle ilçeyi bilmeyen öğrenci ve velilerimize ulaşım hizmeti verilmiş LGS VE YKS sınavına hazırlanan öğrencilerimize yayın desteği sağlanmıştır.

Tüm bu yapılan hizmetler Hak katında büyük bir emek ve özveriyle Cemevi çalışanı yönetici ve gönüllülerinin büyük emek ve fedakarlığıyla olmuş olup bu süreçte bir çok yönetici ve ve gönüllü çalışan tabiri caizse evinin yolunu unutmuştur. Bu süreçte fakat hiçbir arkadaşımız yılmamış aynı şevkle inancından aldığı güçle çalışmalarına devam etmektedir."