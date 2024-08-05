Devlet Okulunda Hamas Propagandası Yapılmıştı! Valilik Harekete Geçti

Bingöl Gazi Ortaokulu'nda TÜGVA tarafından ortaokul öğrencilerine Hamas videosu izletildi. Görüntülere kamuoyunda tepki yağarken, Bingöl Valiliği görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

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Devlet Okulunda Hamas Propagandası Yapılmıştı! Valilik Harekete Geçti

Bingöl Gazi Ortaokulu’nda öğrencilere Hamas propagandası yapılmıştı. Sosyal medyada yayılan videoda, okuldaki çocuklara Hamas lideri İsmail Haniye'nin Hamas’ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşması izlettirildi.

Devlet okulunda Hamas propagandası yapılmasına Eğitim-Sen Bingöl Şube Başkanı Murat Korluelçi tepki göstermişti.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; İsmail Haniye'nin Hamas’ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmasının okulda izletilmesi sonrasında Bingöl Valiliği harekete geçti.

Alınan bilgiye göre, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü devlet okulunda öğrencilere izletilen Hamas videosunun ÇEDES protokolüne aykırı olduğunu beyan etmesinin ardından Bingöl Valiliği tarafından görüntülerle ilgili okula soruşturma açtığı öğrenildi.

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