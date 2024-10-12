DEVA Partisi’nde Kritik İstifa

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Gülçin Avşar, X hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Avşar, partisinden geçtiğimiz hafta, 2. Olağan Büyük Kongre öncesinde ayrıldığını aktardı. Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasetin gücüne inanan biri olarak bugün yeni yönetime seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem