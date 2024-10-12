Ayvalık Açıklarında 127 Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Son Güncelleme:
Ayvalık Açıklarında 127 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında can salları düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları gönderdi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 göçmen düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 23'ü çocuk 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Egeliler Kıymetini Bilmiyor Ama Karadenizlilerin Şifa Deposu! 1 Tanesi Bile Vücudu Resetliyor Egeliler Kıymetini Bilmiyor Ama Karadenizlilerin Şifa Deposu! 1 Tanesi Bile Vücudu Resetliyor
Lise Öğrencilerinden Kadın Cinayetlerine Anlamlı Tepki: Okulda Seslerini Yükselttiler Lise Öğrencilerinden Kadın Cinayetlerine Anlamlı Tepki: Okulda Seslerini Yükselttiler
Ekmeğin Küflenmesini Önlemek Meğer Bu Kadar Basitmiş! 1 Parçası Bile Haftalarca Taze Tutuyor Ekmeğin Küflenmesini Önlemek Meğer Bu Kadar Basitmiş! 1 Parçası Bile Haftalarca Taze Tutuyor
Sultangazi'de Kamyonun Çarptığı yol Levhası Başka Aracın Üstüne Devrildi Sultangazi'de Kamyonun Çarptığı yol Levhası Başka Aracın Üstüne Devrildi