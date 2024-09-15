Dev Gemi Samsun'da

Dev kruvaziyer gemisi bin 73 yolcusuyla Samsun'a ulaştı. Turistler Samsun'da Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Meydan, Amazon Köyü, alışveriş merkezi ve plaj ile Vezirköprü ilçelerini gezdiler. Bazı turistler ise Amasya’yı gezmeyi tercih etti.

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Dev Gemi Samsun'da

Kruvaziyer gemisi "Astoria Grande", bin 73 yolcusuyla Samsun'a geldi.

Samsun’da kruvaziyer turizmi hareketliliği sürüyor. 193 metre boyundaki dev kuruvaziyer gemisi "Astoria Grande", bin 73 yolcusuyla bugün Samsun'a demir attı. Gemiden çıkış işlemlerini yapan turistler, Samsun ve Amasya'daki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Turistler Samsun'da Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Meydan, Amazon Köyü, alışveriş merkezi ve plaj ile Vezirköprü ilçelerini gezdiler. Bazı turistler ise Amasya’yı gezmeyi tercih etti. Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi ve diğer yerleri ziyaret eden turistler, bol bol fotoğraf çekti.

Kaynak: İHA

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