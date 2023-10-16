Detaylar ortaya çıktı: 'Dilan ve Engin Polat'a önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir'

Gazeteci İsmail Saymaz, Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki soruşturmayla ilgili edindiği bilgileri aktarırken "Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasının da bu kapsama alınabileceği belirtiliyor. Polat'lara önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir" dedi.

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Detaylar ortaya çıktı: 'Dilan ve Engin Polat'a önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugüne dek lüks hayatlarına dair paylaşımlarıyla dikkati çeken ve son süreçte kendileri ile yakınları hakkında suç örgütü kurma, suç örgütü üyeliği, suçtan kaynaklı mal varlığını aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten soruşturma yürütülen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında edindiği yeni bilgileri paylaştı.

Çiftin mal varlıklarına el konduğunu ve yurt dışına çıkışlarının kısıtlandığını hatırlatan Saymaz, şöyle devam etti:

"Bu arada 3 Ekim'de İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebiyle gizlilik kararı verdi.

İddiaya göre… 16 şirket mercek altında. Sadece bir şirkette 657 milyon TL'lik kaynağı belirsiz paranın olduğu, toplam miktarın 1,5-2 milyar TL'yi bulabileceği kaydediliyor.

Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasının da bu kapsama alınabileceği belirtiliyor. Polat'lara önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir."

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