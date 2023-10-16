Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu

Çekmeköy’de yokuş aşağı inerken hızını alamayan otomobil bir evin bahçesine uçarak durabildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Son Güncelleme:
Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Çekmeköy ilçesi, Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre U.A. hakimiyetindeki 34 PN 2756 plakalı araç yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırama vurdu, ardından bir evin bahçesine uçarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta ve evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla araç evin bahçesinden kaldırıldı.

Evin sahibi Ali Cömert, "Uyuyorduk, aracın fren sesiyle birlikte bir baktık bahçeye girmiş araç. Hiç böyle bir şey olmadı daha önce" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
AB ülkelerinden 'İsrail'e destek ve insani hukuk' açıklaması AB ülkelerinden 'İsrail'e destek ve insani hukuk' açıklaması
Turşu suyuna bal eklerseniz... Daha önce duyulmamış etki! 1 fincanı yetiyor Turşu suyuna bal eklerseniz... Daha önce duyulmamış etki! 1 fincanı yetiyor
Kimya mühendisi 2 çocuk babası evinde ölü bulundu Kimya mühendisi 2 çocuk babası evinde ölü bulundu
Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat
WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası: Yanıt verirseniz bakın ne oluyor... WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası
Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları Asal Araştırma'dan genel seçim anketi
MasterChef'te elenen isim belli oldu: Mehmet Şef'ten duygusal veda MasterChef'e veda eden isim belli oldu
Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı Melek Mosso düğününden özel kareleri ilk kez paylaştı