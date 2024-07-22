Dernekte Kumar: 3 Kişiye Para Cezası

Isparta'da emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilirken bir dernekte kumar oynatıldığı ortaya çıktı.

Dernekte Kumar: 3 Kişiye Para Cezası

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 18 Temmuz günü çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilerek, kumar oynayan 3 şahsa 19 bin 275 TL para cezası uygulandı. 1 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapılarak ele geçirilen bin 620 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirildi.

Ayrıca bir masaj salonu olmak üzere 2 adrese operasyon yapılarak 6 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapıldı. 78 bin 720 TL para cezası uygulanarak 1 şahsa adli işlem uygulandı. Çalışmalar çerçevesinde faaliyet gösteren 212 iş yeri denetlendi. 5 iş yerine ise mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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