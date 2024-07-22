Boğulan Kardeşlere Acı Veda: Vali Yardımcısı Amcaları Çıktı

Şile'de Doğancılar Plajı'nda denize giren Üzeyir İlhan Öztürk (27) ile kardeşi Olgun Öztürk (26) yüzmek için girdikleri denizde kayboldular. Dün yapılan arama çalışmaları sonucunda 2 kardeşe ulaşıldı. Şile Devlet Hastanesi'nde sevk edilen Üzeyir İlhan Öztürk , bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk'ün ise cansız bedenine çalışmalar sonucunda ulaşıldı. 2 kardeşin cenazesi, bugün Maltepe'de Başıbüyük Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayatlarını kaybeden Öztürk kardeşlerin bir de kız kardeşleri olduğu, babalarını 14 yıl önce kaybettikleri öğrenildi. Ayrıca Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün, hayatını kaybeden Öztürk kardeşlerin amcaları olduğu öğrenildi.



Cenazeye hayatını kaybeden kardeşlerin ailesi, yakınları ile İstanbul Valisi Davut Gül, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen katıldı.

VALİ YARDIMCISI AMCALARI ÇIKTI

Hayatını kaybeden kardeşlerin yakını Hüseyin Yıldız, “Çocuklar benim çocuklarımla beraber spor yapmışlar. Spordan sonra denize gitmişler. Babaları öleli 14 yıl öldü. Bunlar 3 kardeş, bir kız iki erkek. Kız da Süreyyapaşa'da hemşire olarak çalışıyor. 4'ü girmiş ikisi açılmış ikisi kenardaymış , kuzeni de son anda kurtulmuş. Amcaları da Vali Yardımcısı Mücahit Bey” dedi.

Kaynak: İHA