Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı ve ağaçları devirdi. Devrilen ağaçlardan biri karşı yönden gelen otomobilin üstüne düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ merkez Malatya Caddesi’nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 HF 845 idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Aracın çarpması ile refüjdeki ağaçlar devrildi. Ağaçlardan birisi G.Z. yönetimindeki 38 HZ 123 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan G.Z.'nin Elazığ Adliyesine atanan hakim olduğu ve göreve başlamak için kente geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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