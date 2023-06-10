Derince Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tehdit skandalı! 

Derince Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan okul yöneticilerinin öğretmenleri tehdit ettiği iddia edildi.



Özgür Kocaeli'den Nazım Özgün Erbulan'ın haberine göre, Eğitim-İş Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu sendika binasında Derince Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Okul Müdürü Atalay Can ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Düzenlenen açıklamaya Mutlu’nun yanı sıra şube yöneticileri de katıldı.

“GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILMADI”

Şube Başkanı Mutlu, “Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üyemize karşı yapılan haksız suçlama ve iftiralar sonucunda üyemiz mağduriyet yaşamış ve görev yeri değişmiştir. Sonraki süreçte aynı idareciler bu kez üyemizin eşine karşı yıldırma çalışmaları ve hukuksuz uygulamalar yapmıştır. Bu konu ile ilgili olarak birçok kez İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmüş olmamıza rağmen gerekli inceleme başlatılmamış ya da ağır hareket ederek sorunların daha da büyümesine sebep olunmuştur” dedi.

“TEHDİTLER İÇEREN DELİLLER TESLİM EDİLDİ”

Mutlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“İlgili okul yöneticileri tarafından gerek öğretmenler gerekse öğrencilere eğitimciye yakışmayan, devlet ciddiyetinden uzak uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Velimiz ve öğretmenlerimiz tarafından savcılığa şikayet edilmiş, ses kaydında kadın öğretmenimizin iffetine yönelik iftiraları, eşi için ise ünlü bir suç örgütü lideri adı verilerek zarar vereceğine dair tehditleri içeren deliller İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve savcılığına teslim edilmiştir.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İlgili yöneticiler tarafından şikayetten vazgeçilmesi yönünde telkinlerde bulunulmuştur. Hiçbir suçlu hemşericilik ve partizanca tutum nedeni ile farklı sürece tabi tutulmamalıdır. Eğitim İş olarak talebimiz adaletin gecikmeden yerini bulması ve suçluların cezasını almasıdır. Geciken adalet adalet değildir. Öğrencilerimizin bu çirkin sürece dahil edilmesini de ayrıca kınıyoruz. Soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve adaletin yerini bulması noktasında sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.”