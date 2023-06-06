Depremzedelere toplu fatura gönderilmeye başlandı: 7 bin lirayı bulan tutarlar

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde yaşayan halka binlerce liralık elektrik faturaları gitmeye başladı.

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Depremzedelere toplu fatura gönderilmeye başlandı: 7 bin lirayı bulan tutarlar

Günlerce elektriksiz bırakılan depremzedelere binlerce liralık elektrik faturası gönderilmeye başlandı. 6 Şubat’taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmişti. Bu kentlerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı. Haziran ayının gelmesiyle beraber Sabancı Holding ve Almanya merkezli E.ON iştiraki olan Toroslar EDAŞ Hatay’da yaşayan depremzedelere elektrik faturalarını göndermeye başladı. Evlerine gelen toplu elektrik faturaları ise depremzedelerde şok etkisi yarattı.

7 BİN LİRALIK FATURAYA İSYAN

HalkTV'nin haberine göre; toplu fatura gelen yurttaşlardan biri de Hatay’ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde yaşan Mahmut Günay. 7 bin 712 TL gelen elektrik faturasına isyan eden Günay, "Bizim mahallemizde deprem anında yıkım az oldu ama binalar çok hasar aldı. Depremden sonra ilk birkaç hafta evlere giremedik ve elektrik yoktu zaten. Elektriklerin olmadığı dönemde sayaçlar işledi mi bilmiyoruz.

O dönemde jeneratör vasıtasıyla mahallede yaklaşık 30 ailenin hem ısınmasını sağladık hem telefonlarını şarj ettik. Mahalleye elektrik geldikten sonra evlerine giremeyen kişilere yardımcı olmak için elektrik ilettik. Şu anda evlerimize elektrik faturaları geldi. 3 Şubat ile 5 Haziran arasında gelen elektrik faturam 7 bin 712 TL bedelinde. Depremden önce zaten aylık 500 veya 600 TL fatura ödüyordum. En fazla 700 TL civarında ödedim. 3 ayı toplasanız bile o kadar etmiyor. Mahallede herkes şu anda tepkili ve bu faturalara itiraz edeceğiz" dedi.

Hatay’da başka depremzedelere de 7 bin 315 TL, 5 bin 458 TL ve 6 bin 629 TL’lik elektrik faturalarının gönderildiği öğrenildi.

Depremzedelere toplu fatura gönderilmeye başlandı: 7 bin lirayı bulan tutarlar - Resim : 1

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