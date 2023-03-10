Depremzedelere gülerek yanıt vermişti: Adıyaman Valisi, "sağlık sorunları nedeniyle affını istedi"

Deprem sürecinde eleştirilerin odağı olan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Adıyaman Valiliği görevinden istifa etti.

"AFFIMI TALEP ETMİŞ DURUMDAYIM"

Çuhadar'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevden ayrıldığı ifade edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş durumdayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına şnancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcı olsun."

Kahramanmaraş depreminin sabahında Kahramanmaraş ve Elbistan’a Koordinatör Vali olarak görevlendiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bugün yeni bir kararla aynı görev için Adıyaman’a görevlendirilmişti.

DEPREMZEDELERE GÜLMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremler, Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açmıştı.

Yakınları enkaz altında kalan yurttaşlar, Adıyaman Valiliği’ne giderek çalışmaların ve yardımların yetersiz olduğunu belirterek tepki göstermiş, Adıyaman Valisi Çuhadar ise "Adıyaman sahipsiz", "Yardımlar nerede?" diye slogan atan depremzedelere gülerek karşılık vermişti.

Çuhadar’nın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar "Neye gülüyorsun sen" sözleriyle tepki göstermişti.