'Depremzede çocuklara tarikatlar el koyuyor' iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremde, ailesini kaybeden çocukların tarikatlar tarafından alıkonulduğu iddia edildi.

İddiayla ilgili, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) de bir açıklama yaptı ve Aile Bakanlığı ile savcılığı göreve çağırdı.

SAVCILIK İŞLEM BAŞLATTI

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, suç duyurusunda bulunan ÇHD, görgü tanıklarının ifadesinin alınmasını, çocukların alıkonulduğu ileri sürülen İstanbul Beykoz'daki site civarındaki kamera kayıtlarının toplanmasını, çocukların ve ailelerinin kimliklerinin tespit edilmesini, şüphelilerin belirlenerek haklarında işlem başlatılmasını talep etti.

ÇHD'li avukatların taleplerini işleme koyan savcılık, müzekkere yazarak görgü tanıklarının ifadesinin alınmasını istedi. Görgü tanıklarından ikisi, Beykoz'daki bir karakola davet edilerek ifadelerine başvuruldu.

“DERNEK TARAFINDAN HATAY'DAN GETİRİLDİLER”

İfadesi alınan görgü tanıklarından I.K. 0-4 yaş aralığında yaklaşık 20 çocuğu gördüğünü, yanlarında 20-24 yaşları arasında 3 kadın ve 35 yaşlarında bir erkek olduğunu belirterek, "Çocukların kim olduğunu sorduğumuzda erkek şahıs 'Bu çocuklar depremzede yetim çocuklar. Dernek tarafından Hatay'dan getirildiler' yanıtını aldık" dedi.

Çocukları gördükten sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne giden görgü tanığı I.K., görüştüğü savcının katibinin kendilerine "Bu olay çok karmaşık. Bu çocuklar tarikatlar tarafından alındı, geri vermezler" dediğini aktardı.

I.K. ayrıca Çocukları gördükleri mahallenin muhtarıyla yaptıkları görüşmede, Yetimhaneler Grubu adındaki bir grup tarafından çocukların alındığını öğrendiklerini de belirtti.

“BİR GRUP ÇOCUK DA TUZLA'YA GÖTÜRÜLDÜ”

Bir diğer görgü tanığı N.P. ise, çocukların yanındaki erkek şahsın kendisine "Biz depremzedeyiz. Bir dernek bizi buradan otobüsle alacak. Gelmelerini bekliyoruz" dediğini ifade etti. N.P., otobüsün beklendiği sırada çok sayıda lüks aracın bölgeye gelerek çocukları aldığını ve bunun üzerine kendilerinin polisi aradığını belirtti.

Mahalle muhtarıyla da görüştüğünü aktaran N.P., muhtarın kendisine 33 çocuk gördüğünü söylediğini aktardı. N.P. ifadesinde, çocukların götürüldüğü sitenin güvenlik görevlisiyle yaptığı görüşmede, bir grup çocuğun da Tuzla'ya götürüldüğü bilgisini aldığına da vurgu yaptı.

BAKANLIKLA GÖRÜŞEN AVUKAT YILMAZ: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Görgü tanıklarıyla birlikte önce adliyeye sonra da karakola giden ÇHD'li avukatlardan Tuğba Yılmaz ise, konuyla ilgili yayınladıkları açıklamadan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin kendilerini ulaştığını söyledi.

Yılmaz, bakanlık yetkilisinin kendisine konuyu takip ettikleri bilgisini verdiğini aktararak, "30 çocuğun annesinin yanında olduğu söylendi. 7 annenin varlığından bahsediliyor" dedi. Yılmaz ayrıca, savcılığın taleplerini kabul ettiğine de vurgu yaparak, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.