Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Altınkaynak hayatını kaybetti: Acı haberi TGC duyurdu

Cumhuriyet Gazetesi’nde haftada bir gün “Edebiyatın Işığında” başlıklı köşeyi kaleme alan yazar, eleştirmen Hikmet Altınkaynak hayata veda etti.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Altınkaynak hayatını kaybetti: Acı haberi TGC duyurdu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, 2022 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Hikmet Altınkaynak hayatını kaybetti. Yazar, eleştirmen ve öğretim üyesi olan Altınkaynak, Cumhuriye Gazetesi'nde haftada bir gün "Edebiyatın Işığında" başlıklı köşeyi kaleme alıyordu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hikmet Altınkaynak’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı

“Değerli meslektaşımız Hikmet Alkınkaynak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Hikmet Altınkaynak’ın ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Altınkaynak hayatını kaybetti: Acı haberi TGC duyurdu - Resim : 1

Hikmet Altınkaynak’ın cenaze töreni ile ilgili bilgiler belli olduğunda paylaşılacak.

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