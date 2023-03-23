Depremin vurduğu Gaziantep'te 'ramazan davulu' kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te bu yıl ramazan davulu geleneğine ara verilecek.

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Depremin vurduğu Gaziantep'te 'ramazan davulu' kararı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu sene Ramazan davulu geleneğine ara verileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi oranda etkilenen iller arasından yer alan Gaziantep'te Ramazan ayı buruk karşılandı. Kentte, her Ramazan ayında devam eden sahurda davul geleneği, yaşanan afet nedeniyle bu yıl yasaklandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Bu sene, Gaziantep’te Ramazan davulu geleneğimize ara vereceğiz. Gelecek yıl kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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