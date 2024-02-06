Depremde hayatlarını kaybetmişlerdi: 56 voleybolcunun hayatı kitaba dönüşüyor

Deprem sebebiyle hayatını kaybeden 56 voleybolcunun yaşam hikayeleri, anıları ve fotoğrafları kitaba dönüşüyor.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilde büyük yıkım ve can kaybına sebep olan asrın felaketinde, 56 voleybolcu hayatını kaybetti.

4.5 yıllık tamamıyla “Gönüllü” bir çalışmanın ürünü olan, Türkiye’nin her ilinde ve dünyanın en büyük 20 kütüphanesinde, toplam 507 kütüphane koleksiyonunda yer alan “Voleybolun Unutulmazları Biz Takımı” Ansiklopedisinin yazarı Gülnur Özfer Görgün ve ekibi, depremde yaşamlarını kaybeden voleybolcular anısına bir anıt eser daha bırakmaya hazırlanıyor.

Gülnur Özfer Görgün, başkanı olduğu Voleybolun Unutulmazları Derneği aracılığı ile Voleybolun Unutulmazları “Özel Seri” kitabı için gönüllü bir çalışma daha başlattı. “Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi” içeriği gibi tasarlanan bu eser, baştan sona aynı ekip görev alacak. Kitap, tamamlandığında yine dünya ve Türkiye’deki kütüphanelere bağışlanarak sonsuza denk yaşamaları sağlanacak.

6 Şubat depreminde yaşamını yitiren voleybolcuların isimleri şu şekilde:

Abide Dağlı

Ahsen Baş

Alp Akın

Aras Aktuğralı

Asya Tülek

Atakan Celal Konuklu

Aykan Ekiz

Azat Jumayev

Azize Söner Gönenç

Bedir Terlik

Betül Çoban Çakır

Ceren Topal

Dilek Mucuk

Doruk Akın

Ece Yürek

Ecem Yeniçeri

Elçin Çınar

Elif Melek

Elvin Çavdır

Emincan Kocabaş

Emine Arslan

Erhan Önal

Fahri Arkar

Feyzullah Harun Köylü

Gamze Naz Cücük

Görkem Can Gündüz

Gözde Öztürk

Gülşah Boy

Hasan Bilgen

Hasan Ekşi

Havin Kılıç

Hayal Gençalioğlu

İrem Kurtoğlu

İzcan Nurluöz

Kağan Selim İş

Lavin Kalaycı

Mehmet Arif Altak

Mehmetcan Ağırbaş

Mert Niyazi Topukçuoğlu

Murat Çiloğulları

Mustafa Sabancı

Nazife Dağlı

Nehir Çevik

Nimet Akbulut

Osman Bedrettin Çakır

Osman Çetintaş

Özgür İçme

Pamir Konuklu

Perihan Çetiner

Resul Gün

Sahil Özberkman

Selin Karakaya

Serin İpekçioğlu

Sevgi Cihangir

Tunahan Yıldız

Ümit Can Doğan

Kaynak: İHA