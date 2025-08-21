Depremde 115 Kişiye Mezar Olmuştu! Penta Park Sitesi Davasında 13 Kamu Görevlisi ve 7 Firma Yetkilisine Daha Dava Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Penta Park Sitesi’nin enkazında 115 kişi hayatını kaybetmişti.

İKİ YENİ İDDİANAME

Kentin Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan ve depremlerden önce "prestijli konutlar" arasında gösterilen Penta Park Sitesi’nin davasında iki yeni iddianame hazırlandı.

YARGILANAN SANIK SAYISI 23’E ULAŞTI

İki ayrı iddianame ile 13’ü kamu görevlisi, 7’si firma yetkilisi olmak üzere toplam 20 kişi hakkında daha dava açıldı. Böylece, devam eden ana davayla birlikte dosyada yargılanan sanık sayısı 23’e ulaştı.

7 KİŞİYE 'BİLİNÇLİ TAKSİR' SUÇLAMASI

Sitenin altında faaliyet gösteren bir kamu bankası ve kafenin tadilatlarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonunda, aralarında firma yetkilileri ve mimarların da bulunduğu 7 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MERDİVEN YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Hazırlanan iddianamede, bankada yapılan tadilatlar nedeniyle taşıyıcı sistemlerde değişiklikler yapıldığı, merdiven yerlerinin değiştirildiği ve döşemelere müdahale edildiği belirtildi. Kafenin ise asma katı genişleterek binaya ek yük bindirdiği, bu nedenle her iki işletmenin de asli kusurlu bulunduğu ifade edildi.

"DENETİMDE KUSUR VAR"

Diğer iddianamede ise dönemin Kahramanmaraş Belediyesi’nde imar ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan 13 kamu görevlisi, denetim ve onay süreçlerindeki sorumlulukları nedeniyle sanık olarak yer aldı. Söz konusu görevliler hakkında da aynı suçlamayla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERMEDİLER

İddianamede, şüphelilerin yapıya ait projeleri ve inşa sürecini mevzuata uygun şekilde denetlemedikleri, gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri için bilinçli taksirle hareket ettiklerine kanaat getirildiği vurgulandı.

YENİ DAVALAR ANA DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Yeni düzenlenen iki iddianame, daha önce aynı suçtan yargılanmaya başlayan inşaat firması yetkilileri Mesut Başkır, Özcan Çakmak ve Metin Başkır'ın dosyasına dahil edilerek, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava ile birleştirildi.

"BANKA GÖREVLİLERİ NEDEN SORUŞTURMA DIŞI?"

Penta Park Sitesi’nde yakınlarını kaybeden ailelerin avukatlarından Ahmet Said İlhan, açılan yeni davalara rağmen banka yöneticilerinin ve çalışanlarının soruşturma dışında tutulmasına tepki gösterdi.

İlhan, “Her iki bilirkişi raporunda da bankada yapılan tadilatların binanın yıkımında etkili olduğu, bu nedenle bankanın asli kusurlu olduğu açıkça belirtiliyor. Ancak hazırlanan iddianamede sadece tadilatı yapan firmalar sanık yapıldı. Oysa bu işlemler banka onayı olmadan yapılamazdı. Banka çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu görmezden geliniyor. Bu kabul edilemez” diyerek banka görevlilerinin de yargılanması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

