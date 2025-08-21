Türk Askeri Ukrayna'ya Gidecek mi? MSB’den ‘Barış Gücü’ İddiasına İlk Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, proaktif güvenlik stratejisi çerçevesinde devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama, tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın operasyonları hakkındaki bilgilendirmesine şöyle devam etti:

"24 Ağustos 2016'da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yaklaşan 9'uncu yıl dönümü vesilesiyle kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Diğer yandan, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkili tedbirlerinin alındığı hudutlarımızda güvenlik, teknoloji destekli sistemlerle çok katmanlı şekilde sağlanmakta, yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı etkin bir mücadele sürdürülmektedir. Bu çerçevede hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, son bir haftada engellenen 944 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 881 olmuştur."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kardeş, dost ve müttefik ülkelerle yürütülen ikili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevlerdeki aktif rolü ile ülkenin küresel ölçekteki etkinliğine önemli katkılar sunmayı sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "TCG Kınalıada korvetimiz, Libya'da hem doğu hem batı tarafıyla ilişkilerimizin geliştirilmesi maksadıyla 17-18 Ağustos tarihlerinde Libya'nın Trablus limanını ziyaret etmiştir. Söz konusu gemimiz dün ve bugün de Bingazi'ye liman ziyareti gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

'GAZZE'DE ATEŞKESİN BİR AN EVVEL İLAN EDİLMESİ GEREKİYOR'

Tuğamiral Aktürk, Gazze'de yaşanan insani felaketin, her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekerek, "Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle kendini sürekli geliştirmeye, modern harp yeteneklerini daha da ileriye taşımaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos'ta Kocaeli'deki Deniz İkmal Merkezi Komutanlığında başlayan Yıldırım Seferberlik-2025 Tatbikatı yarın sona erecektir. Katar Deniz Kuvvetleri unsuru Al Falak gemisi tarafından, İstanbul'a gerçekleştirilen liman ziyareti bugün, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Languedoc tarafından Antalya'ya yapılan liman ziyareti yarın, İtalya Deniz Kuvvetleri unsurlarından Stella Polare tarafından Aksaz'a yapılan liman ziyareti bugün, Mimbelli tarafından Mersin'e gerçekleştirilen ziyaret ise 25 Ağustos'ta tamamlanacaktır. Stella Polare gemisi tarafından ayrıca, 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilecektir. SOLOTÜRK tarafından Konya'da düzenlenen Bilim Festivali kapsamında bugün gösteri uçuşu yapılmaktadır. 25 Ağustos'ta Atatürk'ün İnebolu'yu ziyareti ve 'Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Hava Kuvvetlerimiz tarafından muharip uçak geçişi, TCG Turgutreis tarafından liman ziyareti yapılması planlanmaktadır."

SAVUNMA SANAYİ HAKKINDA

Savunma sanayinin her alanında, yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırıldığına dikkati çeken Aktürk, "Bu kapsamda son bir hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif miktarda ve değişik çap ve tipte mühimmatın test ve teslim süreçleri başarıyla tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 30-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarıyla katılacakları TEKNOFEST Mavi Vatan'a tüm halkı davet ettiklerini belirterek, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 24 Ağustos'ta Savarona ve TCG Anadolu dahil 9 gemi ile İstanbul'da Boğaz Geçişi icra edilecektir. Ayrıca, 23 Ağustos'ta gençlerimize teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 350 gencimizin katılımıyla, ülkemizin milli gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a 'TCG Anadolu Zafer Yolculuğu' etkinliğinin yapılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de TSK'nın dinamik yapısına uygun olarak planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görev almak isteyen adaylar için uzman yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos'ta sona erecektir. Ayrıca, 'Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli' alımı kapsamında yürütülen başvuru süreci ise 3 Eylül tarihine kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır." yanıtını verdi.

SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM, DANIŞMANLIK VE TEKNİK DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin sorular üzerine ise şunları söyledi:

"Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025'te 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut işbirliğini hedeflemektedir. Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığının talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir.

Diğer yandan, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Türkiye, Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, işbirliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir."

JAPONYA SAVUNMA BAKANI NAKATANİ İLE GÖRÜŞME

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Japonya Savunma Bakanı ile bir araya gelmesine dair sorular üzerine, "Sayın Bakanımızın misafiri olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile 19 Ağustos'ta ikili işbirliğinin ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir." bilgisini verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"Tarihi bağlara ve karşılıklı saygıya dayanan köklü bir dostluğa sahip olan Türkiye ve Japonya arasında samimi ve yapıcı bir atmosferde paylaşılan görüşler ve değerlendirmeler; iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak, önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve işbirliğimizi daha da güçlendirecek, halklarımızın yararına somut adımlar atılmasına vesile olacaktır."

Kaynak: AA