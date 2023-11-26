Deprem ülkesi Türkiye'de araştırmalara verilen önem: Arda Turan'ın kaptırdığı 13.9 milyon dolar etmiyor!

Uzun bir süredir kamuoyunun takip ettiği olayda, İstanbul Levent'te bulunan Denizbank'ın Şube Müdürü olan Seçil Erzan, 'Fatih Terim Fonu' adı altında, futbol dünyasından birçok kişiyi dolandırmış, ardından yakalanıp cezaevine konulmuştu.

Erzan'ın dolandırdığı isimler arasında, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi isimler yer alıyordu.

İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, 29 kişiyi dolandıran Erzan, 1 milyar 260 milyon dolar vurgun yaptı.

Fatih Terim'in ise Seçil Erzan'a 700 bin dolar verdiği ve 1.5 milyon dolar verdiği öne sürülüyor.

Ayrıca Arda Turan'ın Erzan'a 13.9 milyon dolar kaptırdığı da biliniyor.

'DEPREM ARAŞTIRMALARI İÇİN HARCANAN PARA BU KADAR DEĞİL'

Jeofizikçi Cenk Yaltırak, Turan'ın dolandırıldığı miktarın altını çizerek, Türkiye'de depreme verilen önemin düşüklüğünden bahsetti.

Yaltırak, deprem araştırmaları için 13.9 milyon dolar harcanmadığını söyledi.

Cenk Yaltırak şunları söyledi:

"Deprem araştırmaları için şimdiye kadar harcanan para Arda Turan'ın dolandırılan 13.9 milyon doları kadar değil. Bizim tüm Türkiye denizleri faylarını araştırmamız için gereken özel bir gemi bu paradan az. Mesaj bu kadar!"

Deprem araştırmaları için şimdiye kadar harcanan para Arda Turan'ın dolandırılan 13.9 milyon doları kadar değil. Bizim tüm Türkiye denizleri faylarını araştırmamız için gereken özel bir gemi bu paradan az. Mesaj bu kadar! — Cenk YALTIRAK (@CYaltirak) November 25, 2023

DEPREM ÜLKESİ TÜRKİYE

Geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuna sundu. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem