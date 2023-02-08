Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları başladı

Depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nın pist ve terminal binasında onarım çalışmaları başlatıldı.

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Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları başladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay Havalimanı'nın pist ve terminal binası hasar gördü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken; İGA İstanbul Havalimanı ekiplerinin de Hatay Havalimanı’nın pistinde oluşan tahribatı onarmak için bölgeye intikal ettiği bildirildi.

İGA’dan bugün yapılan yazılı açıklamada, Hatay'a gönderilen ekiplerin, deprem sonrası kullanılamaz hale gelen pistin onarım çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada, "Pistin, en kısa sürede tekrar operasyona hazır hale getirileceği ve havalimanının yeniden uçuşlara açılması için ekiplerin var gücüyle çalıştığı" bilgisi paylaşıldı.

İGA İstanbul Havalimanı tarafından deprem bölgelerine 43 araç ve 300’den fazla gönüllü personel ulaştırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

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