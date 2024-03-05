Deprem korkusuyla camdan atlayan kişinin cenazesi defnedildi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dün akşam meydana gelen deprem anında yaşadığı korku sebebiyle Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir apartmanın ikinci katından atlayarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Çamlıca Mahallesi Akın Sokak’taki binanın ikinci katından atlayan ve hastanede yaşamını yitiren İsmail Toygar’ın (27) naaşı, Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Toygar’ın cenazesi ikindi vakti ailesi ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Odunluk Mezarlığı'na defnedildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre illerden de hissedilen depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikamet eden İsmail Toygar, yaşadığı korkuyla apartmanın ikinci katından atlamıştı. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Toygar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA