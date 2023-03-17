'Deprem için ayrılan ödenekle hastane boyandı' iddiası

İsmail Saymaz, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkılan ek binasında ödenek ayrılmadığı için güçlendirme yapılmadığını yazdı. Saymaz, yıkılan İl Sağlık Müdürlüğü’nün ek binasında da dayanıklılık tespiti için ayrılan parayla binaların boyandığının iddia edildiğini söyledi.

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'Deprem için ayrılan ödenekle hastane boyandı' iddiası

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları henüz sarılmadı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti. Depremde devlet hastanelerinin ve bazı kamu binalarının yıkılması da tepki çekmişti. 

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, binalarda güçlendirme için ödenek ayrılmadığını yazdı

Saymaz, şunları kaydetti:

"Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ağır hasar görürken, şehir merkezindeki ek binası yıkıldı. Sekizi hemşire 72 insan hayatını kaybetti.

Binanın 2012’de alınan güçlendirme kararı vardı. İddiaya göre ödenek ayrılmadığı için güçlendirilmedi.

Yıkılan İl Sağlık Müdürlüğü’nün ek binasında da güçlendirilmeye gidilmedi. Hatta deprem dayanıklılık tespiti için ayrılan parayla binaların boyandığı iddia ediliyor.

İnşaat işlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı M.S.’nin sağlık memuru olduğu ve daha önce acil serviste hasta kaydı yaptığı belirtiliyor. İnşaatla ilgili tecrübesi olmayan M.S., sağlık tesislerinin takibini yapıyor ve kararını veriyor."

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