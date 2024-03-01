Deprem davasında pişkin savunma: Ticaret hukuku profesörüne ‘suçsuzum’ raporu hazırlatmış!

6 Şubat depremlerinde 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Sitesi C bloğunun yıkılmasına ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. İnşaat mühendisi Ferit Işık’ın ‘uzman mütalaası’ adı altında, ticaret hukuku profesörüne deprem raporu hazırlattığı ortaya çıktı.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
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Deprem davasında pişkin savunma: Ticaret hukuku profesörüne ‘suçsuzum’ raporu hazırlatmış!

6 Şubat depremlerinde Adana’da 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Sitesi’nin C bloğunun yıkılmasına ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması bugün Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Belediye personelinin dinlenmesi ve eksik delillerin toplanması için sonraki duruşma 14 Haziran 2024’e ertelendi.

Bugünkü duruşmada belediyede görevli inşaat mühendisleri dinlendi. Fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu Ferit Işık, “Benim hiçbir sorumluluğum yok. Ben inşaatı hiç izlemedim, dinlemedim, görmedim. Gerçekte bu işi yapmadım, benim sigortamı yatırmadılar, burada çalışmadım. Çalışmadığım için de inşaatın başına da gitmedim” dedi.

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Ancak Işık inşaatta çalışmadığını savunsa da belediyede fiilen teknik uygulama sorumlusu olduğu yani fenni mesulun kendisi olduğu tespit edildi. Işık’ın herhangi bir resmi istifasının olmadığı ortaya çıktı.

“İNŞAATA BİR KEZ BİLE UĞRAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI”

Gerçek Gündem’e konuşan davanın avukatı Nazan Akça Subaşı, “İnşaat mühendisi Işık söylediğinin aksine inşaatta çalışıyordu. Görevli olduğu halde inşaatı denetlemediği tespit edildi. Resmi bir istifasının olmadığı, fiili olarak görevde göründüğü ama buna rağmen inşaata bir kez bile uğramadığı ortaya çıktı” dedi.

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KENDİSİNİ ÖVEN RAPOR HAZIRLATMIŞ

Avukat Nazan Akça Subaşı, sanık Ferit Işık’ın savunmasında yer alan rapora da tepki gösterdi. Işık’ın, ‘uzman mütalaası’ adı altında, Çukurova Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ömer Korkut ve öğretim görevlisi Gözde Kazaker Bozkurt’a rapor hazırlattığını belirten Subaşı, “Biri doktora öğretim görevlisi, diğeri profesör olan iki kişiye uzmanlık alanı olmayan konularda rapor hazırlatıldı. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Raporu hazırlayanlardan biri ticaret hukuku profesörü ama sırf para almak için ceza hukuku alanında deprem dosyasına rapor hazırlamış” diye konuştu.

İnşaat mühendisi Ferit Işık’ın, hazırlattığı raporda, kendisi hakkında, “Aile ilişkileri çok iyi ve samimi. Kaçma şüphesi yok. Tutuklanması hukuka aykırı, tahliye edilmeli” denilmesi dikkat çekti.

TUTUKLU SANIKLAR: TAHLİYEMİZİ İSTİYORUZ, AİLELERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK

Tutuklu müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık duruşmada tahliyelerini talep etti. Gül ve Işık, duruşma sırasında “Ailelerimizi çok özledik, artık onları görmek istiyoruz” dedi.

Davaya konu olan binada 2 yeğenini ve kardeşinin eşini kaybettiğini belirten Avukat Subaşı, “Duruşma sırasında mütaahit ve inşaat mühendisi yakınlarını kaybedenlerden özür dilemedi, pişman olduklarını bile söylemediler. Bunu yapmaları gerekirken bir de utanmadan tahliye istediler. Biz ailelerimizi ömür boyu kaybettik. Onların topraklarını görmeye, sevmeye gidiyoruz. Bunlar ise ailelerini göremediklerinden dert yanıyorlar” diye konuştu.

“OLASI KASTLA ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA GEREKİYOR”

Duruşmaların daha uzayacağını belirten Avukat Subaşı, davadan taksirle değil olası kastla adam öldürme suçundan ceza çıkması gerektiğini söyledi:

“Depremin merkezi Adana değildi. Eğer merkezi olmayan bir yerde bir bina yıkılıyorsa ve bu bina C6 sınıfından bir betonla yapıldıysa yani beton kullanılmadıysa bu kasten insanları öldürmek demektir. Bu bina ‘ne olursa olsun, insanların canı umurumda değil’ anlayışıyla yapılan bir bina. Göz göre göre insanlar öldürüldü. Deprem bölgesi olan Adana’da çürük binalar yapıyorsan, C6 sınıfı beton kullanıyorsan bu bilerek insanları öldürmek demek.”

C6 BETON NEDİR?

Teknik olarak bakıldığında beton kalitesi açısından C20 altındaki betonlar güvensiz olarak nitelendirilmektedir. Riskli yapılara bakıldığında bu binalarda C10, C8, C6 türü betonların kullanıldığını görülmüştür. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık da yaptığı bir açıklamada, "C6 ve C8 beton kullanılan binalar kendiliğinden yıkılır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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6 Şubat depremleri Deprem İnşaat Mühendis Mahkeme Dava Kahramanmaraş Hukuk Avukat
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