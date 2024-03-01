Hayvan hakları savunucuları, canice katledilen Eros için eyleme çıkıyor

Yeni yılın ilk günü canice katledilen ve ülkemizdeki birçok hayvanseverin ölümüne tepki gösterdiği Eros için eylemler sürüyor.

ArtıGerçek'tan alınan habere göre, hayvan hakları savunucuları, İstanbul Başakşehir‘deki Ağaoğlu My World Europe sitesinde asansörde sıkıştırdığı kedi Eros‘a işkence eden, kaçan Eros'u yakalayıp dakikalarca işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan‘ın tutuklanması için başlattıkları eylemleri devam ettiriyor.

Son olarak da 3 Mart Pazar günü Esenyurt Marmara Park önünde bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, Eros'un katili İbrahim Keloğlan‘ın yargılandığı davaya bakan avukatın katılımıyla Eros ve katledilen bütün canlar için toplanacak.

NE YAŞANMIŞTI?

1 Ocak 2024'te sabaha karşı apartmanın asansörüne binen İbrahim Keloğlan, orada gördüğü Eros’u tekmelemeye başlamış ve ölümüne neden olmuştu. Keloğlan'ın Eros’u işkenceyle öldürdüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

16. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde görülen davada, Keloğlan suçlu bulundu ve 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı üç ay daha indirdi. Hükmün açıklamasını da geri bırakıldı. İbrahim Keloğlan, beş yıl boyunca suç işlemez ise ceza düşecek.