Denizli'de bir hastane kafeteryasına silahlı saldırı: 7 kişi yaralandı
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasına silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: