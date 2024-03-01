Denizli'de bir hastane kafeteryasına silahlı saldırı: 7 kişi yaralandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasına silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

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Denizli'de bir hastane kafeteryasına silahlı saldırı: 7 kişi yaralandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahsaldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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