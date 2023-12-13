Denizli'de şüpheli ölüm: Lise öğretmeni evinin çatısında ölü bulundu

Denizli'de, evinin çatısında hareketsiz yatan ve boğazında bıçak kesiği tespit edilen öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Merkezefendi ilçesindeki bir lisede müdür yardımcısı olan Gökhan Akçay'ın (40), evinin bulunduğu Adalet Mahallesi 10085 Sokak'taki 6 katlı apartmanın çatısında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boğazında bıçak kesiği tespit edilen Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akçay'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gökhan Akçay'ın eşi A.A, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA