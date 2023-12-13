İran'dan 32 ülkeyle vizeyi kaldırma kararı

İran, turizmi canlandırmak için 32 ülkeyle vizeyi tek taraflı olarak kaldırma kararı aldı.

İran'dan 32 ülkeyle vizeyi kaldırma kararı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zergami, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında, konuyla ilgili basına açıklama yaptı.

Hükümetin öneriyi kabul ederek, "ülkenin kapılarını dünyaya açma kararı aldığını" söyleyen Zergami, "Bu, hükümetin aldığı çok cesur ve basiretli bir karardı. Bakanlık olarak bizim işimiz dünya insanlarıyla... Ve bu tek taraflı vize iptali aslında dünya insanlarıyla sohbet etmek anlamındadır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, tek taraflı vize iptali kararı alınan 32 ülkenin hangileri olduğunu açıklamadı ancak Tahran yönetimi, Haziran 2019'da Çinli turistler için tek taraflı vize muafiyeti getirme kararı almıştı.

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